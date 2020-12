Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora i nuovi casi: +2.994. 106 decessi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 16 dicembre

Bollettino Covid-19 | Regione Lombardia

Ancora in crescita il numero dei casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si si contano +2.994 nuovi positivi (ieri erano +2.404), per un totale di 450.005 casi registrati dall’inizio della pandemia, al netto di +37.605 nuovi tamponi elaborati (ieri erano 26.676). Sono invece 106 i decessi segnalati nella giornata odierna, mentre ieri erano stati 114, per un totale di 24.097 vittime sin dall’inizio dell’emergenza Covid. Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione è attualmente pari a 629 unità, con +18 nuovi ingressi rispetto a 24 ore fa, ma un decremento complessivo di -27 pazienti. Le persone ricoverate con sintomatologia diminuiscono di –50 unità, divenendo così 4.946, rispetto ai 4.996 di ieri. Le persone positive attualmente in isolamento domiciliare sono 64.158, mentre il numero delle persone dimesse e/o guarite sale a quota 356.175.

Le province

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano (+737) di cui +293 a Milano città

(+737) di cui +293 a Brescia (+375)

(+375) Como (+187)

(+187) Monza e Brianza (+545)

(+545) Bergamo (+122)

(+122) Mantova (+151)

(+151) Pavia (+230)

(+230) Varese (+228)

(+228) Lecco (+113)

(+113) Cremona (+60)

(+60) Lodi (+98)

(+98) Sondrio (+60)

Foto in copertina: ANSA/Mourad Balti Touati

