Coronavirus, in Lombardia balzo dei decessi: 144 in 24 ore. Scendono i nuovi contagi con meno tamponi: +2.335

Il bollettino del 13 dicembre

Sono 144 le vittime di Coronavirus registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto al dato di ieri quando sono state 85, per un numero complessivo di decessi da inizio pandemia pari a 23.180. In diminuzione i nuovi contagi: 2.335 contro i 2.736 di ieri, 12 dicembre. Per le terapie intensive il bollettino continua a riportare un segno meno: con 24 ingressi in 24 ore, si osserva un calo di 3 unità (ieri -16), per un numero totale di ricoverati pari a 714. Gli ospedalizzati con sintomi sono 5.159 (ieri 5.289), 80.476 le persone in isolamento domiciliare. Scende il numero di tamponi effettuati: oggi sono 25.523 contro i 29.153 di ieri, per un totale di 4.438.316 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il totale di guariti e dimessi arriva a 333.503, sono invece 86.349 gli attualmente positivi in tutta la Regione.

