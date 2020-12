Lombardia e Piemonte diventano regioni gialle. Oggi l’ordinanza: ecco cosa cambierà

Nuovo venerdì, nuova cabina di regia. Nel pomeriggio è attesa la nuova valutazione dei 21 parametri sull’emergenza Coronavirus comunicati dalle Regioni – criteri che ne stabiliscono l’indice di rischio – e il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze territoriali. Tra le più attese ci sono quelle di Lombardia e Piemonte, partite zone rosse e che attendono ora il passaggio alla zona gialla. Il presidente lombardo Attilio Fontana ha già fatto sapere che, nei fatti, la sua Regione allenterà le misure a partire da domenica 13 dicembre. Alberto Cirio, invece, non ha dato una data precisa per il Piemonte. Anche la Toscana aspetta il via libera per abbandonare l’arancione, ma il processo sarà lungo almeno un’altra settimana. L’obiettivo dichiarato del governo è quello di fare in modo che tutte le Regioni passino nella zona di minor rischio entro la fine dell’anno.

Cosa cambia in zona gialla

Dal momento in cui il passaggio sarà ufficializzato, chi abita nelle ex zone arancioni potrà:

spostarsi liberamente all’interno del proprio comune (già consentito dalla zona arancione) e tra comuni diversi;

(già consentito dalla zona arancione) e tra comuni diversi; spostarsi al di fuori della Regione per raggiungere un’altra Regione in zona gialla . Per spostarsi in una Regione in zona arancione o rossa, invece, resta in vigore l’obbligo di specificare ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza con il modulo di autocertificazione;

. Per spostarsi in una Regione in zona arancione o rossa, invece, resta in vigore l’obbligo di specificare ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza con il modulo di autocertificazione; andare al bar , e consumare in loco, fino alle ore 18;

, e consumare in loco, fino alle ore 18; andare al ristorante , fino alle ore 18. Dopo la chiusura resta garantito l’asporto fino alle 22;

, fino alle ore 18. Dopo la chiusura resta garantito l’asporto fino alle 22; andare in un centro commerciale nei giorni feriali (ma non il sabato, la domenica e nei giorni festivi);

nei giorni feriali (ma non il sabato, la domenica e nei giorni festivi); resta comunque in vigore il coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5 di mattina.

