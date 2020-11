Coronavirus, Regioni unite nel confronto con il governo: «I 21 parametri vanno rivisti»

Ieri, il presidente del Friuli Venezia Giulia aveva chiesto all’esecutivo di non lasciare, in un momento così critico, le scelte «a un algoritmo»

C’è un accordo unanime dalla Conferenza delle Regioni sulla proposta del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, di rivedere «i 21 parametri per definire le misure restrittive utili al contenimento Covid-19». Ad annunciarlo è il vicepresidente del Friuli, Riccardo Riccardi, su Twitter. Ieri, il presidente Fedriga aveva inviato una richiesta alla Conferenza della Regioni, per rivedere i criteri di passaggio da una zona a un’altra e «agire insieme al Governo e superare le criticità che si creano con i passaggi automatici senza alcuna valutazione politica», e in particolare, «le scelte da fare non possono essere lasciate a un algoritmo».

Alla proposta di Fedriga, confermata nella Conferenza delle Regioni, hanno fatto eco anche le parole di Luca Zaia che durante il punto stampa quotidiano ha ribadito come i presidenti regionali siano alla ricerca di un confronto «preventivo con il Governo sul tema dei parametri e delle modalità». Anche il presidente della Liguria, Giovanni Toti, auspica che il governo pensi a «criteri più trasparenti, semplici e aggiornati alla realtà delle singole Regioni. Un serio confronto politico tra Governo e Regioni sulle misure da prendere in ogni territorio, che tengano conto della situazione economica e sociale». Su Twitter, Toti ha ricordato che il 3 dicembre scade il dpcm: «Prima di rinnovarlo occorre stabilire meccanismi di condivisione delle decisioni più efficienti e comprensibili. Oggi le istituzioni devono lavorare insieme, evitando polemiche e giudizi sommari».

Nella conferenza tra i presidenti di Regione e il governo che si terrà oggi ci sarà sul tavolo in particolare la ripresa completa delle attività produttive in un periodo, come quello natalizio, favorevole per il turismo e il commercio. Intanto, venerdì 20 novembre alcune Regioni in zona rossa potrebbero passare in zona arancione dopo un’ultima valutazione sui dati. Tra queste ci sarebbero Valle d’Aosta, Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Calabria.

Foto copertina: ANSA / ETTORE FERRARI

Leggi anche: