Tensione fra camionisti e polizia al porto di Dover: «Impossibile fare il tampone, il governo mente» – Il video

Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita dopo l’accordo raggiunto tra Regno Unito e Francia per eliminare la chiusura temporanea della frontiera, decisa da Parigi due giorni fa a seguito della scoperta della nuova variante del Coronavirus. Ma il porto è accessibile solo per chi risulta negativo al tampone e centinaia di camionisti europei temono quindi di non riuscire comunque a fare ritorno a casa, con l’incubo di dover trascorrere il Natale all’interno del loro abitacolo: «Il governo inglese dice che dobbiamo andare all’aeroporto di Manston per fare il tampone, ma è una bugia. Non ci sono postazioni drive-through». Il nervosismo è palpabile e nella mattinata del 23 dicembre ci sono stati momenti di tensione fra autotrasportatori e polizia.

Video: Twitter / @LordCl18318118

