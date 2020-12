L’ultima sfida del tycoon: Donald Trump pone il veto sulla legge sulla difesa

L’obiettivo sembra quello di lasciare dietro di sè il caos, in vista dell’arrivo del suo successore, Joe Biden, presidente eletto degli Stati Uniti. Donald Trump infatti, sembra aver lanciato una vera e propria sfida al congresso: opponendo il veto sulla legge alla difesa varata a larga maggioranza da Camera e Senato e minacciandolo anche sul piano di stimoli all’economia frutto di un accordo tra repubblicani e democratici. Con, sullo sfondo, una serie di provvedimenti di grazia controversi. La sfida è esterna, al Congresso, ma anche interna, al suo stesso partito repubblicano, reo, ad avviso del tycoon, di non essere abbastanza di sostegno nella sua lotta per provare a rovesciare il risultato a lui contrario delle elezioni.

Il veto che Trump ha posto sulla legge sulla difesa potrebbe essere rovesciato ora da quella stessa maggioranza che l’ha votata: il maxi provvedimento prevede una spesa di 740 miliardi di dollari. In questo modo però è il suo stesso partito a essere in difficoltà. Il presidente uscente aveva domandato, senza risultato, di inserire l’abolizione dell’immunità per i social media e l’abolizione della norma che permette di cambiare i nomi delle basi militari intestate a personaggi confederati.

Non solo: su Twitter, in un video, lo stesso Trump definisce «una vergogna» l’accordo tra repubblicani e democratici sul piano di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari. Trump vorrebbe fare arrivare infatti a 2 mila dollari l’assegno da «solo» 600 dollari ora promesso agli americani. «Se così non sarà, della questione se ne occuperà il prossimo presidente…, dice minacciando il veto. Che poi potrei essere io», conclude per rilanciando per l’ennesima volta la sua teoria senza alcuna prova per cui il vero vincitore delle elezioni sarebbe lui.

In copertina EPA/Chris Kleponis | Il presidente USA Donald J. Trump in partenza per a Florida dalla Casa Bianca, Washington, DC, USA, 23 dicembre 2020.

