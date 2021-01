Terremoto in Indonesia, almeno 26 morti per il crollo di un hotel e un ospedale: «Molte altre persone sotto le macerie»

Sono almeno 26 i morti e decine i feriti per il crollo di un hotel a Mamuju in Indonesia, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito l’isola di Sulawesi questa notte. E il bilancio rischia di aggravarsi rapidamente stando a quanto riferiscono i soccorritori che parlano di «molte altre persone sotto le macerie». La scossa registrata quando in Indonesia erano le 2:28, le 19.28 di ieri in italia, ha causato anche il crollo di un ospedale.

