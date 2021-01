Coronavirus, 377 decessi in 24 ore. Aumentano i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 18 gennaio

Sono ancora 377 i nuovi decessi legati al Coronavirus registrati in Italia. Stando a quanto comunicato dall’odierno bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute, il totale dei decessi sale a 82.554. Anche ieri, 17 gennaio, le morti erano state 377. Due giorni fa, invece, 475. Per quanto riguarda i nuovi contagi, sono 8.824 i nuovi positivi tracciati nelle ultime 24 ore, su un totale di +158.674 tamponi effettuati. Ieri l’incremento dei positivi era stato di +12.415 (su 211.078 tamponi), mentre il 16 gennaio +16.310 (su 260.704 test). Per quanto riguarda i ricoveri, il totale delle persone ospedalizzate è oggi di 22.884 (+127 rispetto a ieri). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 2.544 (+41), di cui 142 sono nuovi ingressi.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: