Coronavirus, balzo in avanti dei decessi: 603 (ieri 377). Aumentano ancora gli ingressi giornalieri in terapia intensiva

Il bollettino del 19 gennaio

Sono 10.497 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute ha segnalato 603 nuove vittime, ieri erano invece 377. I dati riportati oggi arrivano a fronte di +254.070 tamponi effettuati, mentre ieri l’incremento dal giorno precedente era stato di +158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di ieri (-1,5%). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176, per un totale di 2.487 persone ricoverate in unità intensive. Mentre i ricoveri ordinari sono scesi a 22.699, ieri erano 22.884. Le persone in isolamento domiciliare sono 510.338.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

