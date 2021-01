Forte esplosione nel centro di Madrid: saltati in aria quattro piani di un edificio. Almeno 3 morti. Sul posto l’antiterrorismo – Il video

Una forte esplosione, le cui cause sono ancora sconosciute, ha fatto tremare e raso praticamente al suolo un edificio nel centro di Madrid oggi, 20 gennaio, nel quale si trovava la parrocchia Virgen de la Paloma. La grande esplosione è stata registrata intorno alle tre del pomeriggio. Come riporta El Pais, che per primo ha diffuso la notizia, la potente esplosione ha fatto saltare in aria non tre, come avevano fatto intendere le prime notizie, ma quattro piani dell’edificio, situato in Calle de Toledo 98, nel centro della capitale spagnola. L’edificio è molto vicino a una casa di cura, il Residencial Los Nogales La Paloma, e a una scuola.

Non si conosce ancora il bilancio definitivo di vittime e feriti. Un portavoce del gruppo Los Nogales ha riferito: «Stanno evacuando tutti i residenti nell’hotel dall’altra parte della strada». Sul posto, come riporta Rai News, sono arrivate le squadre di soccorso e l’antiterrorismo. La prima ipotesi, secondo El Mundo, è che ci sia stata una fuga di gas ma sul posto gli agenti dell’antiterrorismo stanno facendo tutte le verifiche del caso.

Leggi anche: