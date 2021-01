Coronavirus, in Lombardia stabili gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri. 46 decessi

Il bollettino del 25 gennaio

Si mostra stabile il numero degli ingressi giornalieri per Coronavirus nelle terapie intensive della Lombardia: sono +19 quelli registrati nelle ultime 24 ore, lo stesso dato di ieri, +14 due giorni fa. Il numero totale di pazienti ricoverati in area critica è di 407, – 2 unità rispetto al precedente monitoraggio. La pressione cala anche per i ricoveri ordinari: 3.412 contro i 3.428. Sul fronte dei decessi oggi, 25 gennaio, si registra un lieve aumento: sono 46 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, ieri erano state +44, due giorni fa +104. Per un totale di morti dall’inizio della pandemia pari a 26.712 . I contagi osservati sono in aumento: +1.484 contro i 1.375 di ieri. Diminuiscono invece i nuovi tamponi effettuati: 18.777 (ieri 23.182). Si segnalano, infine, 450.069 tra guariti e dimessi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+275) di cui +132 a Milano città

(+275) di cui +132 a Brescia (+251)

(+251) Como (+234)

(+234) Monza e Brianza (+89)

(+89) Bergamo (+80)

(+80) Mantova (+23)

(+23) Pavia (+27)

(+27) Varese (+363)

(+363) Lecco (+55)

(+55) Cremona (+30)

(+30) Lodi (+13)

(+13) Sondrio (+2)

