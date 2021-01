Coronavirus, tornano ad aumentare i decessi: 492 in 24 ore. In calo gli ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 28 gennaio

Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute da ieri si registrano altri 492 decessi per Coronavirus in Italia. Il totale sale così a 87.381 dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati 467 i decessi registrati in 24 ore, il giorno prima 541. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 20.778, mentre le persone in rianimazione sono 2.288 con 102 ingressi, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi ingressi in terapia intensiva erano stati 115. I nuovi casi registrati da ieri sono +14.372 con 275.179 tamponi, in leggero calo rispetto a ieri quando erano stati +15.204 ma con 293.770 tamponi. Aumenta il numero di guariti e dimessi: +17.220 per un totale di 1.953.509 dall’inizio della pandemia. Scende il numero di persone attualmente positive al virus, –3.352 da ieri per un totale di 474.617.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

