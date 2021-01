Coronavirus, ancora 467 decessi in 24 ore. Calano gli ingressi in terapia intensiva: 115 (ieri 162)

Il bollettino del 27 gennaio

Altri 467 decessi da Coronavirus: questo il bilancio stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri i decessi per Covid erano stati 541, oggi il totale sale a quota 86.889. Aumentano anche i nuovi positivi registrati da ieri: +15.204 con 293.770 tamponi, contro i +10.593 casi con 257.034 tamponi di ieri. Per quanto riguarda le terapie intensive invece, sono stati registrati 115 ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 162), portando il totale a 2.352. Il numero di ricoverati con sintomi adesso è 21.161, il numero di persone in isolamento 454.456 e gli attualmente positivi 477.969. Aumenta ancora il numero di pazienti guariti e dimessi: sono 1.936.289 in totale, +19.172 da ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

