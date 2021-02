La neve si mischia alle sabbie rosse del Sahara. Per un giorno le Alpi si trasformano in dune del deserto – La gallery

In gergo tecnico si chiama “saccatura”. Nelle scienze meteorologiche è una zona di bassa pressione che in certe condizioni permette di trasportare minuscole particelle di polvere a migliaia di chilometri di distanza. Ed è così che questa mattina la sabbia del Sahara ha attraversato il Mediterraneo e si è depositata sulla neve fresca della Valle d’Aosta e di altre montagne dell’arco Alpino. Su Twitter si trovano testimonianze di questo fenomeno anche in località della Germania, della Romania e della Svizzera. La neve rossa è stata immortalata anche in diversi video, come quello di una società di Sestriere, in provincia di Torino, che organizza escursioni a bordo di slitte trainate da Husky.

Neve Gialla 4 Alpi Svizzere Neve Gialla Neve Gialla 2 Neve Gialla Sestriere

Foto di copertina: Instagram | Centro Meteo Emilia Romagna

