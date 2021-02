Ondata di gelo su Amsterdam: il canale ghiacciato diventa una pista di pattinaggio – Il video

Con l’ondata di maltempo artico che ha investito l’Europa, in centinaia ne approfittano per una pattinata tra canali della “Venezia del nord”

Dopo l’ondata di gelo artico che ha colpito mezza Europa nell’ultimo fine settimana, ad Amsterdam, come nel resto dell’Olanda, stagni, laghi e canali ghiacciati sono stati presi di mira dai pattinatori. Nella Venezia del nord, in particolare, sono state centinaia le persone che hanno preferito una pattina sui canali ghiacciati, pur avendo limitato l’accesso dalle autorità locale per motivi di circolazione stradale. E non sono mancati gli incidenti: all’Aia una squadra di vigili del fuoco ha tratto in salvo alcuni pattinatori dall’acqua ghiacciata di uno stagno, l’Hofvijver, in pieno centro città.

Video: Ansa/Afp

