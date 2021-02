«Ogni spreco oggi è un torto alle nuove generazioni»: i giovani al centro del discorso di Draghi – Il video

Il premier: «Abbiamo fatto per loro quello che i nostri nonni e padri fecero per noi? Loro sono i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro futuro».

«Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affrontato nel corso dell’intervento in Senato il tema dei giovani, rivolgendo un accorato appello ai parlamentari: «Esprimo davanti a voi, che siete i rappresentanti eletti degli italiani, l’auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente le nostre decisioni», ha detto il premier durante il suo discorso. «Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. Loro sono i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro futuro».

Video: Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: