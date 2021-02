Folla a San Siro, 7.000 tifosi del Milan davanti allo stadio prima del derby. Assembramenti tra cori e fumogeni

A niente sono servite le raccomandazioni di evitare assembramenti. Sono migliaia i tifosi del Milan che stamattina si sono radunati davanti all’ingresso 14 di San Siro, all’opposto rispetto al ritrovo della Curva Nord, per attendere l’arrivo del pullman rossonero tra cori, bandiere, fumogeni e con lo striscione «Sempre insieme a te sarò». Alla faccia delle misure anti-Covid. Al raduno della curva Sud, in vista del derby delle 15 con l’Inter, presenti anche diverse famiglie. Si sono registrati anche momenti di tensione quando le tifoserie di Milan e Inter sono quasi entrate in contatto. Centinaia di supporters del Milan, infatti, si erano diretti verso l’ingresso del parcheggio dello stadio nei pressi del raduno della curva Inter. Le forze dell’ordine hanno evitato gli scontri.

ANSA/MATTEO BAZZI | Assembramenti fuori dallo stadio a Milano

Foto in copertina: MATTEO BAZZI/ANSA

