Veneto, nove decessi in 24 ore. In un anno 327 mila contagi e quasi 10 mila vittime

In Veneto tornano a scendere i contagi nelle ultime 24 ore. Oggi, 22 febbraio, la Regione ha registrato 509 nuovi positivi al Coronavirus. Sono 9 i decessi, mentre ieri le vittime erano 11. I dati sono stati diffusi dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa. Come ogni lunedì, il conteggio potrebbe essere al ribasso, perché risente del consueto ritardo nel caricamento dei dati che si registra durante i fine settimana. Il totale degli infetti in un anno di pandemia in Veneto, dal 21 febbraio, sale a 327.016, quello delle vittime a 9.721. Sono 1.209 i ricoverati con sintomi; in 136 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Leggi anche: