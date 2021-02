È morto il poeta Lawrence Ferlinghetti, addio all’ultimo simbolo della Beat Generation

È morto all’età di 101 anni il poeta statunitense Lawrence Ferlinghetti, leggenda della Beat Generation. A dare la notizia è stato il figlio, che ha reso noto come il decesso sia avvenuto ieri, 22 febbraio, nella sua casa a San Francisco a causa di una malattia polmonare. Ferlinghetti era proprietario dell’iconica libreria di San Francisco, tempio della controcultura degli anni Sessanta e punto di riferimento di scrittori e pensatori rivoluzionari. Il 24 marzo avrebbe compiuto 102 anni.

Insieme a intellettuali del calibro di Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs ha contribuito a creare il pensiero socioculturale occidentale del Novecento. Nel 1956 pubblicò da editore la raccolta Howl and Other Poems di Ginsberg, ma le sue pubblicazioni – anche come autore – non si sono fermate al secolo scorso. Nel 2019 è uscito Little Boy, una sorta di memoir edito in occasione dei suoi cento anni.

