«Renegade», le conversazioni di Barack Obama e Bruce Springsteen diventano un podcast – Il video

Una vecchia amicizia, nata durante la campagna elettorale del 2008, per «ritrovare un senso individuale partendo dalla storia degli Stati Uniti». Parole di Barack Obama, che insieme all’amico e rockstar Bruce Springsteen, sarà protagonista di Renegade: Born in the Usa, il nuovo podcast prodotto dalla piattaforma Higher Ground, di proprietà dei coniugi Obama, e distribuito su Spotify. Ambientato in uno studio di registrazioni «a pochi passi da dove Bruce è cresciuto», nel New Jersey, il format è composto da 8 puntate e prevede conversazioni tra i due personaggi su vari temi. Dagli esordi artistici del Boss all’infanzia problematica di entrambi; dai rapporti personali e affettivi fino agli avvenimenti politici che hanno segnato la vita di Obama, il quale – dopo l’esordio felice della moglie Michelle nel settore dei podcast – tenta l’esperimento in prima persona.

Video: Instagram/BarackObama

