Paura a Istanbul, getta i figli dalla finestra per salvarli dal palazzo in fiamme – Il video

Un gesto disperato per salvare i propri figli da un incendio. È accaduto a Istanbul, dove una madre ha tratto in salvo i suoi quattro figli dalle fiamme divampate nel proprio appartamento, gettandoli tra le braccia dei vicini accorsi al di sotto del palazzo. La donna è stata ricoverata per precauzione e dismessa dopo poche ore. Stando alle dichiarazioni delle autorità locali, sia lei che i bambini sono in buona salute.

Video: YouTube/@AA

