Coronavirus in Lombardia, altri 49 decessi da ieri. Sono 435 le persone in rianimazione

Il bollettino del 27 febbraio

Altri 49 decessi per Coronavirus in Lombardia in 24 ore. Il dato aggiornato è di 28.324 decessi in Regione dall’inizio dell’epidemia. Ieri il numero di morti per Covid era stato 47. Sono 38 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 435 pazienti ricoverati (+19). Sono invece 4.062 le persone ricoverate con sintomi e 59.217 quelle in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti e i dimessi: 407.514, +1.695 persone in 24 ore (ieri erano stati +1.071). Da ieri sono stati registrati 4.191 casi a fronte di 45.865 tamponi, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando i casi erano stati 4.557 e i tamponi 46.725. Diminuisce anche il tasso di positività da 9,7% a 9,1%. Le persone attualmente positive al virus in Regione sono 63.714.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

