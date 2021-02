Crescono i ricoveri ordinari (+10) e quelli in terapia intensiva (+9). I nuovi casi sono 4.557

Il bollettino del 26 febbraio

Le vittime legate al Coronavirus registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 47. Ieri, 25 febbraio, i decessi erano stati 44, mentre due giorni fa 38. Il totale dei decessi sale a 28.275. Per quanto riguarda i nuovi positivi, oggi se ne segnalano altri 4.557 su 46.725 tamponi. Ieri, l’aumento era stato di +4.234. Gli attualmente positivi sono 61.267, per un totale di 587.855 casi registrati fin dall’inizio del monitoraggio. I ricoveri ordinari sono 4.034 (ieri 4.024, +10), mentre sono ancora 416 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (ieri 407, +9), di cui 38 nuovi ingressi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 505.819. Il tasso di positività è del 9,75%

Immagine di copertina: Ansa/Matteo Corner

Leggi anche: