Coronavirus, in Lombardia 38 decessi. Aumentano i nuovi casi, in calo i ricoveri in terapia intensiva

II totale dei pazienti ricoverati in ospedale sfiora la soglia dei 4mila. Con gli ingressi di oggi sono arrivati a 3.946

Il bollettino del 24 febbraio

REGIONE LOMBARDIA | 24 febbraio 2021

Sono 38 le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore con una diagnosi di Coronavirus. Il numero dei nuovi pazienti positivi è arrivato a 3.310. Ieri il numero delle vittime era più alto, 43, mentre quello dei nuovi positivi più basso, 2.480. A cambiare è stato anche il numero dei tamponi, se ieri è stato di 35.249, oggi è arrivato a 50.268. Passando invece agli ingressi in terapia intensiva, il numero di oggi è stato 24, quelli di ieri 29. Al momento il totale di pazienti ricoverati in questo reparto è di 406. Il totale dei ricoverati con sintomi sfiora la soglia dei 4mila pazienti: 3.946.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+773) di cui +333 a Milano città

(+773) di cui +333 a Brescia (+901)

(+901) Como (+260)

(+260) Monza e Brianza (+274)

(+274) Bergamo (+207)

(+207) Mantova (+104)

(+104) Pavia (+200)

(+200) Varese (+273)

(+273) Lecco (+80)

(+80) Cremona (+83)

(+83) Lodi (+45)

(+45) Sondrio (+11)

