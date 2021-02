Coronavirus, in Lombardia 37 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 9,47% con meno tamponi

Il bollettino del 28 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 3.529 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 4.191) e 37 morti (ieri 49). I ricoverati sono 4.544, di cui 426 in terapia intensiva (ieri 435) e 4.118 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 19, in calo rispetto ai 38 di sabato. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 603.081, quello delle vittime arriva a 28.361. Il bollettino di domenica 28 febbraio registra un tasso di positività del 9,47% (ieri era al 9,1%), con un totale di 37.251 tamponi effettuati (ieri 45.865).

