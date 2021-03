Paura in centro a Napoli, l’asfalto cede: autobus sprofonda in una voragine – Il video

Il mezzo è rimasto incastrato con una ruota posteriore in via Aniello Falcone, nel quartiere del Vomero. Nessun ferito tra i passeggeri

Momenti di panico nel quartiere del Vomero, a Napoli, dove questa mattina 8 marzo, un autobus della Linea 128 dell’Anm è sprofondato in una voragine provocata dal cedimento del manto stradale in via Aniello Falcone. Il bus è rimasto incastrato con una delle ruote posteriori, ma non si sono verificati feriti tra i passeggeri, solo disagi al traffico. «Questo “cedimento” stradale rappresenta le condizioni reali in cui versano le strade cittadine della nostra città», ha detto il consigliere comunale e presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone. «È da notare il “rappezzo” nel quale l’autobus è sprofondato. Chiederò immediatamente una relazione agli uffici competenti e scopriremo le cause del cedimento e ogni tanto sarebbe importante scoprire anche i colpevoli».

Video: Ansa

