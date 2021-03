Coronavirus, in Lombardia 70 decessi. In terapia intensiva 53 nuovi ingressi, 168 ricoveri in un giorno

I dati arrivano a fronte di 55.535 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 7.105.826 test effettuati dall’inizio della pandemia

Il bollettino del 10 marzo

In Lombardia sono +4.422 i nuovi casi di Coronavirus conteggiati nelle ultime 24 ore. Ieri, invece, erano +4.084. Nell’ultima giornata si registrano +70 decessi mentre ieri erano state segnalate 63 vittime. Il totale è di 28.923 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 10 marzo, sono 5.584 (+168). Sono 617 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 53 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 530.794 unità. Mentre le persone in isolamento domiciliare si attestano a quota 78.866. I dati arrivano a fronte di 55.535 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 7.105.826 test effettuati dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: