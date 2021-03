In Lombardia 63 decessi, 56 nuovi ricoveri in terapia intensiva: i casi gravi salgono a 600

I dati arrivano a fronte di 47.619 nuovi tamponi effettuati, per un totale di 7.050.291 test eseguiti dall’inizio della pandemia

Il bollettino del 9 marzo

In Lombardia sono +4.084 i nuovi casi di Coronavirus. Ieri invece ne erano stati segnalati +2.301. Nelle ultime 24 ore si registrano +63 decessi mentre ieri erano state segnalate 52 vittime. Il totale è di 28.853 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 9 marzo, sono 5.416. Sono poi 611 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 56 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 529.166 unità. I pazienti che si trovano in isolamento domiciliare hanno raggiunto quota 76.316. I dati arrivano a fronte di 47.619 nuovi tamponi effettuati, per un totale di 7.050.291 test eseguiti dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

