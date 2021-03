«Good team un c****, somaro»: ecco la frase di Pioli al vice di Solskjaer dopo l’eliminazione del Milan – Il video

Il tecnico rossonero non prende bene i convenevoli post-gara dell’assistente del tecnico dello United

«Good team un c****, somaro. Good team tua sorella, cogl****». Reazione sopra le righe per Stefano Pioli dopo la sconfitta per 0-1 subita dal Milan a San Siro contro il Manchester United e costata l’eliminazione dei rossoneri dalla Uefa Europa League. Il tecnico, infatti, ha risposto così all’assistente dell’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, che aveva salutato l’allenatore con i classici convenevoli post-gara dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Video: Twitter/@DVACMILAN

