Indonesia, le immagini dell’attacco dei kamikaze la Domenica delle Palme ripreso dalle telecamere di sorveglianza – Il video

Gli attimi dell’esplosione che ha provocato 14 feriti durante le celebrazioni per la Domenica delle Palme

Un’esplosione all’improvviso, nel bel mezzo del traffico cittadino. Sono le immagini che arrivano da un circuito di telecamere di sorveglianza di Makassar, la città in Indonesia dove il 28 marzo, durante la Domenica delle Palme, si è verificato un attentato terroristico in una chiesa cattolica. L’attacco è stato causato da una bomba e l’aggressore fermato prima di innescare la carica esplosiva che aveva addosso. Pur non essendoci ancora rivendicazioni, l’agenzia antiterrorismo indonesiana ha parlato di matrice terroristica dietro l’attacco. L’esplosione ha provocato 14 feriti.

Video: Instagram/PopularFront

