Ddl Zan, l’attacco di Fedez alla Lega e a Pillon: «Questa legge è una priorità» – Il video

«Questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatore Pillon che ci spiega il concetto di priorità. Bene parliamone». Fedez inizia così il suo intervento a mezzo social sul dibattito relativo al disegno di legge Zan, che ha l’obiettivo di fornire strumenti giuridici contro discriminazioni sessuali, omofobia e disparità di genere. Le parole del rapper arrivano direttamente dal suo account Instagram, dopo le dichiarazioni di Elodie, che si era schierata apertamente a favore del Ddl. «Il disegno di legge che attua nuove misure di prevenzione e di contrasto contro la discriminazioni di violenza basate su sesso, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, dando più diritti a chi non ne ha», afferma l’artista milanese.

«In sostanza, Pillon ha osteggiato la legge perché “darebbe il via agli uteri in affitto”. Il punto è che non si parla di uteri in affitto nel Ddl Zan. Lui dice che non è una priorità, ma scusi, Pillon, lei ha basato una carriera su questi temi. È diventato famoso per il Family Day e oggi si toglie dal dibattito così? Entriamo nel dibattito e parliamo davvero di priorità. Potremmo parlare anche di altre priorità: parliamo di come la Lega sta gestendo l’emergenza da Coronavirus in Lombardia? O di quando mi ha definito “personaggio blasfemo” per il mio Gesù cristo tatuato sulla pancia. Quelle erano priorità?», ha concluso il rapper.

Video: Instagram/@fedez

