Taiwan, deraglia un treno diretto a Taipei: almeno 48 morti a causa di un veicolo sui binari – Il video

Nella giornata tra l’1 e il 2 aprile, un treno con 490 passeggeri a bordo, diretto a Taipei, capitale di Taiwan, è deragliato a causa dello scontro con un mezzo per lavori di manutenzione presente sui binari. L’incidente è avvenuto a nord della città di Hualien, sulla costa orientale del Paese, intorno alle 9 locali e provocando 48 vittime e 160 feriti. Al momento, il numero di persone coinvolte o decedute nello scontro potrebbe aumentare, secondo i soccorritori. Stando alle prime ricostruzioni della compagnia ferroviaria, non ci sono ancora dettagli sulla dinamiche dell’incidente, né sui motivi per cui il treno abbia incontrato il veicolo di manutenzione durante la corsa. Nel 2018, era avvenuto sulla stessa linea un altro disastro ferroviario, con 18 vittime e 187 feriti.

Video: Ansa

Leggi anche: