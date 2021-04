Indonesia, oltre 80 morti per le inondazioni: case e strade sommerse da un mare di fango – Il video

Almeno 87 persone sono morte e decine sono ancora disperse a causa delle improvvise inondazioni che hanno colpito l’Indonesia e il vicino Timor orientale. Le frane hanno interessato in particolare l’isola di Flores. Gli sfollati in tutta l’area sono migliaia e il lavoro dei soccorritori è ostacolato da piogge torrenziali, ponti e strade danneggiati e dalla mancanza di mezzi pesanti. Si prevede che il ciclone tropicale che ha causato la strage continuerà per giorni a colpire l’Indonesia e successivamente si sposterà in Australia.

Video: Twitter / @sengaji_sajidin

