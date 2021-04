Altra doccia fredda per Zaki, negato il cambio dei giudici: resterà in carcere altri 45 giorni

Il 29enne studente di Bologna è in carcere ormai da 14 mesi

Patrick Zaki dovrà restare in carcere altri 45 giorni. La Corte d’assise del Cairo ha respinto ogni richiesta da parte della legale dello studente di Bologna, Hoda Nasrallah. In particolare la richieste di cambio dei giudici che seguono il caso. Il 29enne resterà ancora in carcere a Tora, dove è ormai rinchiuso da oltre un anno con le accuse di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo. Già alla fine dell’udienza conclusasi ieri, 5 aprile, Nasrallah si era detta scettica su una possibile scarcerazione di Zaki.

