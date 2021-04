Coronavirus, in Lombardia 109 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 46 i nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 7 aprile

Dopo il calo degli ultimi giorni, torna a crescere il numero dei nuovi casi da Coronavirus in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, i contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2.569, ieri 841. Un dato che arriva a fronte di 46.718 tamponi analizzati, ieri 10.467. Il tasso di positività è quindi del 5.50%. Il numero delle vittime è invece di 109 (ieri 53), per un totale di 31.373 decessi dall’inizio dell’emergenza. La situazione negli ospedali vede 6.595 persone ricoverate con sintomi. In terapia intensiva si trovano invece 834 persone. Mentre gli ingressi giornalieri nelle unità intensive sono stati 46. Il numero delle persone guarite e/o dimesse ha raggiunto quota 642.145.

Leggi anche: