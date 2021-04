Coronavirus, in Lombardia 53 morti nelle ultime 24 ore. Stabili i nuovi ingressi in terapia intensiva (+39)

Il bollettino del 6 aprile

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 841 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 1.358) e 53 morti (ieri 81). I ricoverati sono 7.488, di cui 845 in terapia intensiva (ieri 858) e 6.643 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 39, stabili rispetto ai 38 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 753.242, quello delle vittime arriva a 31.264. Il bollettino di martedì 6 aprile registra un tasso di positività dell’8% (ieri era al 7,8%), con un totale di 10.467 tamponi effettuati (ieri 17.340).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : 354 di cui 103 a Milano città

: 354 di cui 103 a Bergamo : 68

: 68 Brescia : 91

: 91 Como : 43

: 43 Cremona : 15

: 15 Lecco : 17

: 17 Lodi : 24

: 24 Mantova : 67

: 67 Monza e Brianza : 64

e : 64 Pavia : 53

: 53 Sondrio : 5

: 5 Varese: 29

