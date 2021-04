Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: «Il Covid non c’entra, colpa di una rovinosa caduta»

Emilio Fede è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano per una brutta caduta. L’ex direttore del Tg4, 89 anni, lo scorso novembre era stato contagiato dal Coronavirus ed era stato ricoverato a Napoli, al Covid residence di Ponticelli, struttura per pazienti con sintomi leggeri. Poi si era ripreso. Oggi è ricoverato in serie condizioni per problemi di salute non legati al Covid, come tiene lui stesso a sottolineare dopo che sono circolate notizie di un suo secondo contagio. «Il covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo», ha raccontato Fede all’Adnkronos. «È stata un’esperienza drammatica».

In aggiornamento

