Covid, Salvini in pressing: «Dove la situazione è sotto controllo si dovrebbe aprire già da domani» – Il video

«La scienza è sempre scienza quindi, laddove la situazione sanitaria è sotto controllo, per quello che mi riguarda, bisognerebbe riaprire già da domani». Il leader della Lega Matteo Salvini torna in pressing sulle riaperture delle attività, chiuse per la pandemia da Coronavirus. «Penso che dai prossimi giorni siamo in dovere di riaprire attività economiche, sociali e culturali», ha detto il leader del Carroccio, in visita allo spazio Expo di Milano. «Farlo a giugno è un auspicio comune, ma se la situazione è sotto controllo non si possono continuare a chiedere ulteriori sacrifici dopo mesi di difficoltà».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

Leggi anche: