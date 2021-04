I poliziotti francesi gettano le manette a terra contro il lockdown imposto da Macron? Falso!

La polizia francese avrebbe gettato le manette a terra contro la decisione di imporre il lockdown nazionale durante l’emergenza Covid19? La polizia italiana dovrebbe prendere esempio? Questo viene raccontato e scritto in merito a un video che circola sui social (incluso Telegram), ma si tratta di un caso di disinformazione che porta completamente fuori contesto il gesto degli agenti.

Nel video vengono riprese due file di agenti, una di fronte all’altra, filmate da diverse telecamere nel gesto di gettare a terra le manette. Il video non è neanche recente, ma dell’estate 2020 a conferma del fatto che molti agenti sono in divisa con le maniche corte.

Attraverso le parole chiave «polizia» e «manette» in Francia (ovviamente in francese) troviamo un video pubblicato dal canale YouTube RMC il 12 giugno 2020 dal titolo «En colère contre Christophe Castaner, les policiers multiplient leurs actions coup de poing»:

Facendo un confronto tra le riprese del video diffuso sui social e quello pubblicato a giugno 2020 troviamo tre principali elementi comuni: il pavimento, l’edificio nello sfondo e un cartello che tengono in mano gli agenti.

Il luogo delle riprese è la prefettura di Bobigny a Seine-Saint-Denis, come possiamo vedere da questa immagine della struttura e della piazza che si trova di fronte (dove notiamo sia il pavimento che l’architettura nello sfondo del video).

Nella descrizione del video su Youtube leggiamo di uno scontro tra la Polizia e il Ministro dell’Interno francese Christophe Castaner, nulla a che vedere però con il lockdown:

Le risque d’une rupture entre Christophe Castaner et les policiers. Les rencontres entre les syndicats de police et Christophe Castaner se sont soldées par des actions coup de poing ce jeudi soir et vont se poursuivre vendredi