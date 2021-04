Vaccini in Italia, in 24 ore 300 mila dosi somministrate. Ora i vaccinati sono 4,1 milioni

Secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute, il numero di dosi di vaccini somministrate in Italia è arrivato a 13.831.009. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in tutto 300.346 dosi. Ora le persone che hanno affrontato un intero ciclo di vaccinazioni contro il Coronavirus sono 4.119.950. la fascia di popolazione che ha ricevuto più dosi è quella tra gli 80 e gli 89 anni, a loro sono andate 4.371.745 dosi dall’inizio della campagna vaccinale. Dai grafici pubblicati sul portale Our World in Data, vediamo che in Italia sono state somministrate circa 22 dosi ogni 100 abitanti. Risultato ben lontano da Paesi come gli Stati Uniti (56 dosi ogni 100 abitanti) o il Regno Unito (59 dosi ogni 100 abitanti). Al primo posto di questa classifica resta ancora Israele, con 118 dosi ogni 100 abitanti.

