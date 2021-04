Coronavirus, due dosi possono non bastare: gli esperti Usa valutano un richiamo dopo sei mesi. Nel Regno Unito preoccupano i primi casi della variante indiana

Il capo scientifico della task force anti Covid della Casa Bianca ha ipotizzato un richiamo dopo il ciclo di vaccinazione, almeno per i soggetti più fragili. Nel Regno Unito emergono i primi 77 casi di una variante scoperta in India

USA

EPA/AMR ALFIKY | Il capo scientifico della task force anti Covid della Casa Bianca David Kessler

Potrebbe essere necessaria una terza dose di vaccino contro il Coronavirus

Negli Stati Uniti si valuta la possibilità di ricorrere a una terza dose di vaccino anti Covid dopo nove o al massimo 12 mesi dall’ultima somministrazione. L’ipotesi è stata illustrata dal capo scientifico della task force anti-Covid della Casa Bianca, David Kessler, che ha ipotizzato un richiamo: «a partire dai soggetti più vulnerabili». Mentre è ancora allo studio la durata della protezione dei vaccini, stimata al momento dai Cdc a circa nove mesi, la possibilità che sia necessaria una ulteriore dose oltre al ciclo previsto è stata avanzata anche dall’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla: «Ci sono vaccini come quello contro la poliomielite per cui una dose è sufficiente, e ci sono quelli contro l’influenza per i quali c’è bisogno di una ogni anno. Il virus Covid assomiglia più a quello dell’influenza», ha spiegato Bourla in un incontro alò Cvs Healt corp.

REGNO UNITO

EPA/ANDY RAIN | Uno dei centri per il vaccino a Londra

Preoccupa l’arrivo della variante indiana nel Regno Unito

Una variante rilevata inizialmente in India è stata riscontrata per la prima volta nel Regno Unito, dove sono emersi 77 casi fino al 14 aprile scorso. La variante indiana B.1.617 si trova al momento sotto l’etichetta di «variante in esame» da parte degli esperti del sistema sanitario nazionale britannico. Come riporta il Guardian, secondo il prof. Paul Hunter, docente di medicina dell’Università dell’East Anglia, l’arrivo della variante indiana nel Regno Unito è potenzialmente preoccupante. Le ipotesi degli esperti emerse in India spiegano che la variante B.1.617 contiene due mutazioni nella proteina spike che potrebbero aumentarne la capacità di sfuggire al sistema immunitario e quindi contagiare più facilmente: «Queste due mutazioni che lavorano insieme potrebbero essere molto più problematiche delle varianti sudafricane e brasiliane – ha spiegato il prof. Hunter – e potrebbero essere ancora meno gestibili dal vaccino rispetto a quelle finora emerse».

