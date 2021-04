Germania, Annalena Baerbock è la candidata dei Verdi per il dopo Merkel

Le elezioni sono in programma per il 26 settembre

È Annalena Baerbock la candidata cancelliera dei Verdi per le elezioni del prossimo 26 settembre in Germania, che apriranno l’era del dopo Angela Merkel. L’annuncio ufficiale è arrivato da Robert Habeck, presidente del partito. «Inizia oggi un nuovo capitolo per la nostra formazione politica» e, in caso di vittoria, «per il nostro Paese», ha detto invece Baerbock.

