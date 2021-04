Verso le regole per le riaperture, le regioni al Cts: nei bar servizio al banco fino alle 14, al cinema con mascherina a un metro di distanza

La misura proposta dai governatori non vale per conviventi e familiari. Dunque marito e moglie o genitori e figli potranno sedersi vicini al cinema o al teatro. Adesso la proposta verrà valutata da governo e Cts

Continua il pressing delle Regioni sul governo in vista delle riaperture previste per le prossime settimane. Tra le prime anticipazioni sulla bozza di protocollo c’è la richiesta dei governatori di riprendere gli spettacoli al chiuso fissando ad almeno un metro la distanza tra gli spettatori. La regola per contenere i contagi da Coronavirus dovrà essere rispettata nei cinema e teatri dove sarà obbligatorio indossare la mascherina. Nei casi in cui non sarà invece necessario il ricorso alle mascherine, per esempio all’aperto, le Regioni chiedono che le distanze sociali da imporre non siano inferiori ai due metri.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, i governatori chiedono che le consumazioni al banco dove sono previsti posti a sedere non debbano svolgersi dopo le 14. Nei locali al chiuso resterebbe la distanza di due metri tra un cliente e l’altro, mentre all’aperto questa si riduce a un metro. Gli ingressi saranno contingentati in base alla capienza del locale. Rimane l’obbligo di mascherina durante gli spostamenti. Da evitare poi i menu cartacei, che dovranno invece essere consultabili online. La bozza è in fase di aggiornamento questa mattina, durante la Conferenza delle Regioni che precede il confronto dei governatori di questo pomeriggio con il governo. Il documento sarà quindi trasmesso agli esperti del Cts, che in giornata dovrebbero diffondere le linee guida sulle diverse attività coinvolte dal piano di riaperture dei prossimi due mesi.

