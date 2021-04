Coronavirus, in Lombardia 72 decessi in 24 ore. Tornano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva: 25 da ieri

Il bollettino del 21 aprile

Regione Lombardia | Bollettino Covid-19

Tornano ad aumentare i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia. Rispetto ai 1.670 casi registrati ieri, oggi sono stati individuati +2.095 nuovi positivi, per un totale di 786.324 casi registrati dall’inizio della pandemia. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 49.417 (ieri 46.901). Il tasso di positività nella regione si attesta al 4,24%. Sono invece 72 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 67 vittime), per un totale di 32.458 morti Covid sin dall’inizio dell’emergenza. A fronte di 25 nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva (ieri 15), il numero dei pazienti ricoverati in area critica si attesta attualmente a 667 unità. Le persone ospedalizzate con sintomatologia Covid in area non critica sono invece 4.522 (ieri erano 6.952). In Lombardia si contano 57.790 persone attualmente positive al SARS-CoV-2. Di questi, 52.601 sono in isolamento domiciliare. Continua a crescere il numero dei guariti che raggiunge quota 696.076.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+531) di cui +214 a Milano città

(+531) di cui +214 a Brescia (+310)

(+310) Varese (+221)

(+221) Monza e Brianza (+162)

(+162) Mantova (+154)

(+154) Como (+153)

(+153) Bergamo (+114)

(+114) Pavia (+129)

(+129) Cremona (+98)

(+98) Lecco (+85)

(+85) Sondrio (+49)

(+49) Lodi (+30)

Foto in copertina: ANSA/MOURAD BALTI TUOATI

