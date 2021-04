Coronavirus, in Lombardia 57 decessi in 24 ore. In calo i nuovi ingressi in terapia intensiva: 22 (ieri 27)

Il tasso di positività è al 4,9 per cento. Il comune più colpito resta quello di Milano con 645 casi in 24 ore di cui 242 in città

Il bollettino del 23 aprile

I dati di oggi 23 aprile 2021

Sono 2.304 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia contro i 2.509 di ieri e i 2.095 del giorno prima. Le vittime, invece, sono 57, ieri 54, il giorno prima 72. I ricoveri negli ospedali lombardi sono 4.185 (ieri 4.352, -167) di cui 644 in terapia intensiva (ieri 653, -9). I nuovi ingressi in rianimazione sono 22, ieri 27. Il numero dei contagiati sale a 791.137 mentre quello delle vittime a 32.569. Il tasso di positività è del 4,9 per cento (ieri era del 4,8); il totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 46.840, ieri 52.170 per un totale di 9.171.176 test dall’inizio della pandemia. I guariti e i dimessi sono 702.119 (ieri 698.574, +3.545).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+645) di cui +242 a Milano città

(+645) di cui +242 a Brescia (+295)

(+295) Varese (+267)

(+267) Bergamo (+236)

(+236) Monza e Brianza (+222)

(+222) Como (+158)

(+158) Mantova (+115)

(+115) Pavia (+111)

(+111) Cremona (+70)

(+70) Lecco (+57)

(+57) Sondrio (+35)

(+35) Lodi (+40)

