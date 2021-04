Coronavirus, in Lombardia 49 decessi. In lieve aumento i nuovi ingressi in terapia intensiva: 24 (ieri 22)

Il tasso di positività passa dal 4,92% di ieri al 4.58% odierno. Diminuiscono i pazienti ricoverati con sintomatologia in area non critica

Il bollettino del 24 aprile

Aumentano i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati +2.313 (ieri 2.304) individuati a fronte di 50.456 test (ieri 46.840). Il tasso di positività passa così dal 4,92% di ieri al 4.58% odierno. Il numero di persone risultate positive al SARS-CoV-2 sin da inizio emergenza Covid raggiunge invece quota 793.450. Il numero degli attualmente positivi in Lombardia si attesta a 57.093 persone (ieri 56.449). Sono invece 49 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 57), per un totale di 32.618 vittime Covid dall’inizio del monitoraggio della pandemia. Migliora la situazione ospedaliera. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomatologia Covid è pari a 4.050 persone (ieri 4.185). Parallelamente, a fronte di 24 nuovi ingressi giornalieri, le persone ricoverate nelle terapie intensive della regione sono invece 611 (ieri erano 644). Sin da inizio emergenza, il numero di persone guarite dal virus si attesta a 703.739 unità.

