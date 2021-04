Dal Barcellona al Liverpool: ecco i club di calcio più ricchi al mondo

Sono due squadre spagnole a guidare la classifica stilata da Forbes dei club di calcio più ricchi al mondo. Si tratta di Barcellona e Real Madrid. Le due squadre hanno un valore complessivo di rispettivamente 4.76 e 4.75 miliardi di dollari. Il primo posto è una sorpresa per i blaugrana visto che negli ultimi 16 anni sono due le squadre ad aver monopolizzato la testa della classifica. Il Real Madrid l’ha conquistata cinque volte e il Manchester United 11. Le venti squadre hanno un valore medio di 2,28 miliardi di dollari con un fatturato medio nella stagione 2019-2020 che si aggira attorno ai 441 milioni di dollari. Un dato in calo però del 9.6% rispetto all’anno precedente a causa dello stop imposto dalla pandemia. Perdite che avevano spinto 12 club europei, dopo anni, e mesi di discussioni, a formare una Super Lega del calcio europeo per ottenere maggiore autonomia dall’Uefa e miglior opportunità di investimenti ed entrate.

Le italiane sono fuori dalla top 10

Nella classifica stilata da Forbes le italiane sono però fuori dalla top ten. La Juventus, con un valore di 1,95 miliardi di dollari, si posiziona come prima squadra italiana all’undicesimo posto. Segue l’Inter, al 13esimo, con 743 milioni, il Milan, al 16esimo, con 559 milioni e la Roma, con un valore di 548 milioni di dollari. Guardando alla distribuzione geografica, tre delle 20 squadre in classifica sono spagnole, due tedesche, una francese e una olandese. E’ come ogni anno il Regno Unito a portare il maggior numero di club nella top 20, con ben nove club.

Ad aver aiutato le squadre anche durante la pandemia, è la grande popolarità sui social. Il Liverpool per esempio, fa notare Forbes, «può contare su 84 milioni di follower distribuiti tra Facebook, Twitter e Instagram», trovandosi cosi al 12esimo posto delle squadre sportive con più valore al mondo. Altri club, come la Juventus, o il PSG, hanno importanti accordi per quanto riguarda il merchandising. Un settore che continua ad attirare importanti investimenti. Ma ad aver spinto il Barcellona in cima alla classifica sembra essere stata la vendita di diritti tv per un valore di 275 milioni di dollari.

Le 20 squadre di calcio più ricche al mondo

Barcellona ($ 4,76 miliardi) Real Madrid ($ 4,75 miliardi) Bayern Monaco ($ 4,215 miliardi) Manchester United ($ 4,2 miliardi) Liverpool ($ 4,1 miliardi) Manchester City ($ 4 miliardi) Chelsea ($ 3,2 miliardi) Arsenal ($ 2,8 miliardi) Paris Saint-Germain ($ 2,5 miliardi) Tottenham ($ 2,3 miliardi) Juventus ($ 1,95 miliardi) Borussia Dortmund ($ 1,9 miliardi) Atletico Madrid ($ 1 miliardo) Inter ($ 743 milioni) Everton ($ 658 milioni) Milan ($ 559 milioni) Roma ($ 548 milioni) West Ham United ($ 508 milioni) Leicester City ($ 455 milioni) Ajax ($ 413 milioni)

