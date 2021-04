In Italia sono state vaccinate oltre 5 milioni di persone. Dalla prossima settimana l’obiettivo sarà arrivare a 340 mila dosi al giorno

In tutta Italia dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate quasi 17 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus: 16.972.122 dosi per l’esattezza. Secondo il portale del Ministero della Salute, il totale delle persone vaccinate ha superato invece quota 5 milioni, arrivando così a 5.009.918. Oltre 9 milioni di dosi sono andate alla fascia di popolazione over 70. Il totale di dosi di vaccino distribuite su tutto il territorio sfiora invece i 20 milioni, arrivando a quota 19.880.040. Stando alle anticipazioni riportate dall’agenzia stampa Ansa, nelle prossime ore verrà comunicato alle regioni il nuovo piano elaborato dal Commissario per l’Emergenza Covid Francesco Figliuolo: un programma che prevede la distribuzione di 340 mila dosi di vaccino al giorno dalla prossima settimana per arrivare a 500 mila entro fine mese.

