Riaperture, mostre e musei tornano in attività: ecco come

Come già anticipato, riapriranno anche i teatri e le sale da concerto: la capienza massima di pubblico in sala passerà dal 25% al 50%

Dopo il blocco delle attività a causa della pandemia di Coronavirus e la falsa ripartenza di febbraio-marzo, musei e teatri tornano in attività. Venerdì scorso Mario Draghi ha annunciato che dal 26 aprile nelle zone gialle potranno riaprire anche i luoghi dell’arte e della cultura, sia all’aperto che al chiuso. Secondo quanto prospettato, i musei saranno aperti da lunedì a venerdì. L’idea del ministro della Cultura Dario Franceschini sarebbe invece quella di prolungare la settimana, consentendo a musei, gallerie e siti archeologici di rimanere aperti anche sabato, domenica e giorni festivi.

Riaperture dei musei e delle gallerie d’arte

Come già accaduto in passato, gli ingressi nei musei e nelle gallerie d’arte saranno contingentati, questo per evitare assembramenti. Saranno attivate le prenotazioni online per evitare i pagamenti in contanti e le file alla cassa. Il tempo di permanenza nelle sale sarà limitato. Obbligatori, come sempre, la distanza interpersonale di almeno un metro con gli altri visitatori e l’utilizzo della mascherina.

Saranno previsti, inoltre, per contenere la diffusione del contagio:

termoscanner e dispenser di disinfettante mani all’ingresso

di disinfettante mani all’ingresso percorsi obbligatori con segnaletica sul pavimento, entrata e uscita separate per favorire il distanziamento interpersonale

con segnaletica sul pavimento, entrata e uscita separate per favorire il distanziamento interpersonale uso degli ascensori previsto solo per persone con disabilità

previsto solo per persone con disabilità visite per gruppi con una lista ristretta di iscrizioni

Riaperture dei teatri

Come anticipato giorni fa, per quanto riguarda la riapertura dei teatri e delle sale da concerto, il Cts ha accolto le richieste di Franceschini con l’aumento del pubblico ammesso in sala. Si passerà da una capienza massima del 25% al 50% dei posti occupabili in sala, e un massimo di 500 spettatori nelle sale al chiuso e di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto.

