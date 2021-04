Francia, accoltellata a morte una funzionaria di polizia. Ucciso l’assalitore, i testimoni: «Ha gridato Allah Akbar»

Una funzionaria di polizia di 49 anni è stata accoltellata a Rambouillet, nella regione di Parigi, da un uomo armato di coltello. La donna è morta dopo essere stata gravemente colpita alla gola, come rende noto la procura. Anche l’assalitore, di nazionalità tunisina, è rimasto ucciso dopo essere stato fermato e ferito dai colleghi della vittima. Stando a quanto riportano i presenti, l’uomo avrebbe gridato «Allah Akbar», come riferiscono anche i sindacati di polizia citati.

L’antiterrorismo francese sta indagando sull’accaduto. Per il momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto l’uomo ad agire in questo modo. I fatti si sono verificati intorno alle 14:20, ha precisato una fonte della polizia. Il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, è atteso nel pomeriggio nel commissariato di Rambouillet, città di circa 26.000 abitanti situata ad una sessantina di chilometri a sud-ovest di Parigi. Attesa anche la visita del premier Jean Castex.

